È stallo sulla manovra 2026 | rinviata la seduta in Commissione Bilancio al Senato

La seduta della Commissione Bilancio del Senato prevista per questa sera è stata rinviata, segnando uno stallo sulla manovra 2026. La decisione di sospendere i lavori si inserisce in un momento di incertezza politica, rallentando l’approvazione delle misure previste. Restano da definire i prossimi passaggi e le tempistiche per il proseguimento del processo parlamentare.

Stallo sulla manovra. La seduta della commissione Bilancio del Senato, convocata per le 23 di stasera, sarà sconvocata. Secondo quanto si apprende, saltano anche gli incontri bilaterali con i gruppi parlamentari previsti nel pomeriggio. I lavori dovrebbero essere aggiornati a domani. Nessun voto si è ancora tenuto dunque sulla legge di Bilancio, in prima lettura a Palazzo Madama e che deve essere. Feedpress.me

Legge di bilancio 2026: come cambia il testo con le novità - Sono momenti decisivi per la Legge di Bilancio 2026: il testo rivisto con le novità degli emendamenti dovrebbe arrivare al Senato per il voto la prossima settimana. msn.com