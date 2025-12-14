È stallo sulla manovra 2026 | rinviata la seduta in Commissione Bilancio al Senato
La seduta della Commissione Bilancio del Senato prevista per questa sera è stata rinviata, segnando uno stallo sulla manovra 2026. La decisione di sospendere i lavori si inserisce in un momento di incertezza politica, rallentando l’approvazione delle misure previste. Restano da definire i prossimi passaggi e le tempistiche per il proseguimento del processo parlamentare.
Stallo sulla manovra. La seduta della commissione Bilancio del Senato, convocata per le 23 di stasera, sarà sconvocata. Secondo quanto si apprende, saltano anche gli incontri bilaterali con i gruppi parlamentari previsti nel pomeriggio. I lavori dovrebbero essere aggiornati a domani. Nessun voto si è ancora tenuto dunque sulla legge di Bilancio, in prima lettura a Palazzo Madama e che deve essere. Feedpress.me
Legge di bilancio 2026: come cambia il testo con le novità - Sono momenti decisivi per la Legge di Bilancio 2026: il testo rivisto con le novità degli emendamenti dovrebbe arrivare al Senato per il voto la prossima settimana. msn.com
Manovra 2026/ Abbassare la tassa sull’oro cambiando la rivalutazione - La Manovra 2026 potrebbe apportare dei cambiamenti significativi sulla rivalutazione dell'oro, riducendo l'attuale aliquota. ilsussidiario.net
#TG2000 - Maggioranza divisa su #Kiev. Stallo sulla #Manovra #10dicembre #Meloni #Crosetto #Tajani #Politica #Governo #Trump #Putin #Ucraina #Zelensky #pace #Pokrovsk #Donbass #RussiaUkraineWar #Ukraine???? #TV2000 @tg2000it x.com
Sindacati divisi sulla manovra. Dopo lo sciopero generale della cgil, tocca alla cisl manifestare. Mentre Confindustria chiede al governo di non dimenticare l'emergenza del costo dell'energia. - facebook.com facebook
4 errori da non fare con il cambio automatico