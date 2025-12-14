Il Milan dei rimpianti torna sotto i riflettori dopo un'altra prestazione deludente contro una squadra considerata alla portata. Allegri sembra in difficoltà e il club, rappresentato da Cardinale, si trova a dover affrontare le conseguenze di scelte e risultati che allungano la striscia di punti persi nelle partite più accessibili del campionato.

© Panorama.it - E’ il Milan dei rimpianti: Allegri ha bisogno di un aiuto, Cardinale cosa fai?

Appunti sparsi dopo aver visto il Milan gettare al vento l’ennesima partita sulla carta facile della stagione, allungando la serie dei rimpianti per i punti persi (9 su 12) nelle sfide con le provinciali della Serie A. Andatura non da scudetto, ma questo potrebbe non essere un problema per i piani societari, ma che si potrebbe rivelare pericolosa anche in chiave Champions League se il campionato dovesse continuare ad essere una volata stretta nelle parti alte della classifica. Non c’è nulla di casuale nel pareggio che il Sassuolo si è portato via da San Siro con il lusso anche di poter recriminare qualcosa. Panorama.it

Hamsik, il Mister X: "Ero molto vicino al Milan di Allegri, ma non ho rimpianti. Sono napoletano dentro" - Bisogna tornare indietro di 14 anni, ai rossoneri campioni d'Italia con il primo Massimiliano Allegriin panchina, Silvio ... calciomercato.com

Milan, Allegri: ” A maggio vedremo se siamo da scudetto. Le assenze? Bisogna trovare soluzioni” - Al ritorno del campionato al termine della sosta per le nazionali, il Milan riparte dalla sfida contro la Fiorentina con diverse assenze, su tutte quelle di Rabiot e Pulisic. gianlucadimarzio.com

Dalle Certezze al Mercato, Senza Rimpianti. Il Milan ha bisogno di solide certezze immediate in attacco, non scommesse. Allegri ostenta aziendalismo, ma l'intervento sul mercato invernale è una necessità palese. Il Quesito: Arrivare a fine stagione con rimpia x.com

? Lentini si racconta: "Quella finale con l'Ajax..." Dall'elicottero di Berlusconi al dramma dell'incidente, fino al Milan di oggi. Gianluigi Lentini a cuore aperto su Capello, Leao e i suoi rimpianti in rossonero. Intervista imperdibile! #Milan #Lentini #Sempr - facebook.com facebook