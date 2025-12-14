E Gallo tagliò il panettone alla Crema

Nel match contro la Pergolettese, E Gallo ha tagliato il panettone alla Crema Vincendo, dimostrando determinazione e spirito di squadra. Con questa vittoria, il mister pone le basi per un Natale all'insegna della speranza e della fiducia per il futuro del Vicenza. Un risultato importante che infonde entusiasmo in vista delle prossime sfide.

E Gallo tagliò il panettone alla Crema Vincendo (anche se con fatica) il match contro la Pergolettese, il mister pone le premesse per un Natale scintillante in casa Vicenza. Tra gli ex della panchina biancorossa chi ha già dovuto rinunciare al tradizionale dolce delle Feste è Diana, ma difficile si fa anche la posizione di Stefano.