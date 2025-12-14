Dopo la sconfitta contro l’Udinese, il Napoli di Conte si trova in una posizione difficile, lontano dalla vetta e con il morale sotto pressione. La prestazione e i risultati influenzano non solo la classifica, ma anche le prospettive future della squadra, che si prepara ora ad affrontare una sfida cruciale in Supercoppa contro il Milan.

© Spazionapoli.it - Duro attacco a Conte dopo l’Udinese: “È inaccettabile!”

Una sconfitta che pesa e non solo per la classifica. Il ko di Udine, frena la corsa del Napoli di Conte, che ora si ritrova al terzo posto, lontano due lunghezza dall’Inter capolista, e a pochi giorni dal delicato match di Supercoppa contro il Milan. Questo stop pesa anche sul morale del calciatori e porta con sé inevitabili commenti anche sulla gestione del tecnico azzurro, che ancora una volta, ha tenuto fuori il giovane Vergara. “La cronaca boccia Conte”, parole dure al tecnico del Napoli. Fa ancora più male perché non solo è arrivato dopo la sconfitta di Champions contro il Benfica, ma anche per non aver approfittato dello stop del Milan, scendendo addirittura al terzo. Spazionapoli.it

NAPOLI ORRIBILE, CONTE ANCORA PEGGIO ? Il duro attacco di VOCALELLI

