Dumfries Inter giorni decisivi per il rientro | Chivu valuta l’operazione e guarda anche a gennaio

Dumfries Inter, i prossimi giorni saranno cruciali per il suo recupero. Chivu sta valutando l’ipotesi di un’operazione prima di Natale, influenzando le decisioni in vista delle sfide con il Genoa e le eventuali strategie di mercato a gennaio.

Inter News 24 Dumfries Inter, giorni decisivi per il rientro: tra ipotesi operazione prima di Natale, scelte obbligate con il Genoa e possibili riflessi sul mercato. Sono giorni cruciali in casa Inter per provare a fare chiarezza sulla situazione di Denzel Dumfries, esterno destro olandese fermo da oltre un mese. Lo staff medico nerazzurro, insieme alla dirigenza e a Cristian Chivu, allenatore romeno dell’Inter, sta valutando con attenzione il percorso migliore per il recupero del giocatore, senza escludere scenari più invasivi. Come sottolineato dal Corriere della Sera, la decisione sull’eventuale operazione ai tendini potrebbe arrivare prima di Natale, un passaggio chiave non solo per il presente ma anche per le strategie di mercato del club. Internews24.com Inter in ansia per Dumfries: dolore persistente e ipotesi operazione - In casa Inter cresce l’ansia per Denzel Dumfries: dolore persistente alla caviglia e possibile intervento chirurgico. europacalcio.it

