Duello fra riformisti è l’ora delle scelte

Il confronto tra i riformisti si intensifica, con le fazioni divise tra sostenitori e oppositori di Stefano Bonaccini. La tornata toscana del 14 dicembre 2025 si inserisce in un contesto politico complesso, che vede il dibattito sulla riforma della giustizia come uno dei principali snodi. Le scelte in gioco avranno ripercussioni significative sul futuro della politica italiana.

Firenze, 14 dicembre 2025 – Il duello tra i riformisti – una parte rimasta fedele a Stefano Bonaccini, un’altra no – passa dalla Toscana e si incrocia con la battaglia sulla riforma della giustizia. Dopo le iniziative di Prato e Montepulciano, è arrivata l’ora delle scelte. Il neo consigliere regionale Matteo Biffoni guida insieme a Giorgio Gori, Lorenzo Guerini e Pina Picierno l’alternativa a Energia Popolare, la corrente di Bonaccini che si appresta – con l’assemblea nazionale di oggi a Roma – a entrare nella maggioranza di Elly Schlein. Non tutti però nel Pd toscano sono convinti della scelta di Biffoni, come la deputata Simona Bonafè, che pur condividendo le soluzioni proposte dai colleghi riformisti non apprezza lo scontro con il presidente del Pd. Lanazione.it

