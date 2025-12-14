Due pakistani uno già segnalato | chi sono i killer di Sidney

Due uomini, probabilmente di origine pakistana, sono i sospetti dietro la sparatoria avvenuta sulla spiaggia di Bondi Beach a Sidney, che ha causato 12 vittime e 29 feriti. Uno di loro era già stato segnalato in passato. Le autorità stanno indagando per chiarire i motivi e l'identità dei responsabili di questa tragedia.

I due uomini che hanno fatto fuoco sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sidney, uccidendo 12 persone e ferendone ventinove probabilmente sono di origine pakistana, anche se le autorità non lo confermano ancora. L'indiscrezione è riportata da alcune fonti informate, che confermano l'attacco mirato alla comunità ebraica. Inoltre è ricercata una terza persona che avrebbe agito coi due già identificati. Si indaga anche sulle auto presenti a Bondi alla ricerca di possibili esplosivi rudimentali legati ai due attentatori. Ogni minimo dettaglio può essere utile per fare chiarezza su quanto è avvenuto. Uno degli attentatori era conosciuto. Ilgiornale.it

