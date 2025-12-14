Due italiane nella finale del Mondiale di volley femminile | in Brasile sarà Scandicci-Conegliano
Due squadre italiane, Scandicci e Conegliano, si contendono la finale del Mondiale di volley femminile in Brasile, segnando un storico traguardo per il volley italiano. È la prima volta che due club italiani si affrontano in questa fase, con Conegliano determinata a difendere il titolo conquistato l’anno precedente.
Per la prima volta in assoluto due squadre italiane si affronteranno nella finale del Mondiale per club di volley femminile: Conegliano proverà a difendere il titolo contro Scandicci. Fanpage.it
Mondiale per Club, è tempo di semifinali: Italia-Brasile per i due posti in finale - Il Mondiale per Club femminile di San Paolo entra nella sua fase più calda e lo fa parlando fortemente italiano. oasport.it
