Due italiane nella finale del Mondiale di volley femminile | in Brasile sarà Scandicci-Conegliano

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due squadre italiane, Scandicci e Conegliano, si contendono la finale del Mondiale di volley femminile in Brasile, segnando un storico traguardo per il volley italiano. È la prima volta che due club italiani si affrontano in questa fase, con Conegliano determinata a difendere il titolo conquistato l’anno precedente.

Per la prima volta in assoluto due squadre italiane si affronteranno nella finale del Mondiale per club di volley femminile: Conegliano proverà a difendere il titolo contro Scandicci. Fanpage.it

