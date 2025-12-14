dubbi coscienza e contraddizioni in scena i personaggi del bardo

Stasera al Centro Teatro Universitario va in scena ‘Terra Shakespeariana’, un progetto nato da un laboratorio sui personaggi di William Shakespeare condotto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Alle 19 e in replica alle 21, lo spettacolo esplora temi di dubbi, coscienza e contraddizioni attraverso le interpretazioni dei protagonisti shakesperiani.

Oggi alle 19 e in replica alle 21, al Centro Teatro Universitario andrà in scena ' Terra Shakespeariana ', esito di un percorso laboratoriale sui personaggi di William Shakespeare, condotto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Il laboratorio ha guidato gli allievi attraverso l'universo shakespeariano, alla ricerca della profondità dell'umano, facendoli immergere nel corpo e nella mente di ciascun personaggio per esplorarne le relazioni e restituirne una vita scenica autentica. Shakespeare non è solo un immenso uomo di teatro e uno degli autori principali della letteratura universale ma, per riprendere le parole di un grande critico, è anche l'inventore dell'umano.

