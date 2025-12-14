Droga alcol e senza la patente Quattro automobilisti denunciati

Quattro automobilisti sono stati denunciati per aver guidato sotto l’effetto di droga o alcol, senza patente o con documenti falsi. Durante i controlli, alcuni hanno mostrato generalità false, evidenziando comportamenti illeciti e rischiosi sulla strada.

In auto con la droga oppure alla guida senza patente o sotto l’effetto dell’alcol e, per di più, alla richiesta delle generalità, c’è chi mostra documenti falsi. Sono soltanto alcune delle irregolarità riscontrate dai carabinieri, che hanno denunciato quattro persone per motivi diversi. L’altra sera, gli uomini dell’Arma della Compagnia di Comacchio, coadiuvati dai colleghi del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Ferrara e del locale nucleo forestale, hanno messo in campo un articolato servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di qualunque attività illecita, con un particolare sguardo alla circolazione stradale. Ilrestodelcarlino.it

