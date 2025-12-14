Dragon Ball FB08 Saiyan’s Pride | L’espansione che tutti i fan aspettavano

L’espansione Dragon Ball FB08 “Saiyan’s Pride” porta nuove emozioni e strategie nel gioco, rispondendo alle aspettative dei fan più appassionati. Con contenuti dedicati ai Saiyan e a momenti iconici della saga, questa uscita promette di rivoluzionare le partite e rafforzare il legame tra giocatori e universo Dragon Ball.

Se il vostro livello di combattimento sta salendo, c'è un motivo. Bandai ha deciso di toccare le corde giuste (e nostalgiche) di ogni giocatore di Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Con l'arrivo del set FB08 Saiyan's Pride, non si parla più di strategie miste: qui si celebra la razza guerriera per eccellenza. Dimenticate la diplomazia. Questo set è pura adrenalina, trasformazioni e botte da orbi, progettato sia per chi vuole scalare il meta competitivo, sia per chi vuole riempire il binder di carte scintillanti.