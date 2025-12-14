Dove vedere Olimpia Milano-Virtus Bologna | streaming gratis e diretta TV Cielo Sky o RaiSport?

Scopri dove seguire in diretta l’atteso match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, in programma questa sera alle 20.30 all’Unipol Forum di Assago. La partita, valida per l’undicesima giornata di Serie A, mette di fronte due grandi rivali al vertice della classifica, con possibilità di visione in streaming gratuito o su canali televisivi come Cielo, Sky o RaiSport.

Questa sera alle ore 20.30 all'”Unipol Forum” di Assago, sarà in programma il match Olimpia Milano–Virtus Bologna, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al settimo e primo posto con 12 e 18 punti. Nell’ultimo turno di Eurolega, i meneghini hanno sconfitto a domicilio i . Potrebbe interessarti:. Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, streaming gratis LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Eurolega. Webmagazine24.it

Dove vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket 2026: orario, canale, programma, streaming - Dopo un'Eurolega che non ha regalato alle due squadre esattamente risultati identici, è tempo della sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. oasport.it

LBA, Olimpia Milano-Virtus Bologna: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV - Virtus Bologna gratuitamente in diretta live e streaming su Sisal. msn.com