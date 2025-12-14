Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi | orari partite 14 dicembre canali streaming

Scopri gli appuntamenti di oggi in tv per la A1 di volley femminile, con orari, canali e streaming. Solo due grandi squadre, Milano e Novara, in campo, mentre le italiane partecipano alle finali del Mondiale per Club, offrendo un palinsesto ricco di emozioni e sfide importanti.

Domenica con sole due “big” in campo, Milano e Novara e con le squadre italiane di punta impegnate nelle finali del Mondiale per Club. Il turno propone oggi quattro incontri, considerando che Milano e Scandicci hanno già anticipato il proprio impegno. Domenica pomeriggio alle 17.00 propone Vallefoglia–Perugia, una gara dal peso specifico elevato in chiave salvezza e zona play-off. La Megabox alterna prestazioni convincenti a passaggi a vuoto, ma resta pienamente in corsa per l’ottavo posto grazie a un sistema che, quando funziona, sa essere aggressivo soprattutto al servizio e a muro. Perugia, penultima, è chiamata a reagire dopo un periodo negativo: la classifica è corta e ogni punto può rivelarsi determinante per rientrare nel gruppo delle dirette concorrenti. Oasport.it

Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, Finale Mondiale per club volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Conegliano e Scandicci si affronteranno nella Finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile, che si giocherà domenica 14 dicembre (alle ore 20. oasport.it

Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari 29 novembre, canali, streaming - Gli anticipi del sabato aprono un fine settimana ad alta intensità per la Serie A1 femminile, con due partite che promettono ritmo, qualità e temi tecnici ... oasport.it