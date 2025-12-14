Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci Finale Mondiale per club volley femminile 2025 | orario programma streaming

Scandicci e Conegliano si sfideranno nella Finale del Mondiale per Club di volley femminile 2025, in programma domenica 14 dicembre alle ore 20. Ecco orario, programma e come seguire la partita in TV e streaming.

Conegliano e Scandicci si affronteranno nella Finale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile, che si giocherà domenica 14 dicembre (alle ore 20.30 italiane) a San Paolo (Brasile). La corazzata veneta è riuscita a superare le brasiliane Osasco Sao Cristovao Saude per 3-1, dopo essere stata sotto per 0-1 e 17-21 in un’autentica bolgia che sosteneva le padrone di casa. La compagine toscana ha invece prevalso con un secco 3-0 contro le brasiliane Dentil Praia Clube, regolando le Campionesse del Sudamerica dopo un incontro molto equilibrato. Sarà dunque un derby italiano ad assegnare il prestigioso titolo: le Pantere cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno e proveranno a mettere le mani sul quarto sigillo iridato della propria storia dopo quelli del 2019, 2022, 2024; la Savino Del Bene si è invece meritata la possibilità di battagliare per il trono alla prima apparizione in questa competizione. Oasport.it

