L'Audace Cerignola ottiene un pareggio importante in trasferta contro l'Altamura, mantenendosi in zona playoff. La squadra di Maiuri, nonostante il risultato, continua a sperare in una posizione favorevole in classifica, in attesa di sviluppi dalle altre gare chiave della giornata. La sfida tra Crotone e Foggia potrebbe influenzare ulteriormente la classifica e le ambizioni dei gialloblù.

Doumbia risponde a D'Orazio: il Cerignola pareggia ad Altamura - Nel primo tempo entrambe le marcature: ofantini avanti al 10', nel recupero arriva la replica del centrocampista. foggiatoday.it

