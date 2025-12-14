Doppio appuntamento per Forza Italia | Via Balicco e giovani il nostro impegno

Doppio appuntamento questa mattina per Forza Italia, che ha coinvolto cittadini in un confronto su temi attuali, tra cui l’hub dei bus. Il gazebo ha distribuito un volantino in cui si critica l’iter progettuale e procedurale del progetto, evidenziando le posizioni del partito su queste questioni.

Doppio appuntamento questa mattina al gazebo di Forza Italia, che ha proseguito il confronto con i cittadini su temi di attualità e, in particolare, sul tema dell’hub dei bus, distribuendo un volantino in cui si condanna l’iter progettuale e procedurale che ha portato, da una parte, a uno. Leccotoday.it Doppio appuntamento per Forza Italia: “Via Balicco e giovani, il nostro impegno” - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday Doppio appuntamento questa mattina ... leccotoday.it Crotone, doppio appuntamento con “Forza Venite Gente” - Doppio spettacolo a Crotone per il musical che ha conquistato milioni di spettatori in tutta Italia: “Forza Venite Gente” andrà in scena sabato 13 dicembre alle 20:30 e domenica 14 dicembre alle 17:30 ... cn24tv.it

NATALE IN CITTÀ Sabato 20 dicembre, doppio appuntamento per immergersi nell'atmosfera natalizia in città. Alle ore 10,30 ritrovo al Cinema Teatro Gobetti, via Martiri della Libertà 17, per un emozionante spettacolo di magia "Un Natale d'incanto" a cu - facebook.com facebook

Doppio appuntamento con lo speciale su rob, eroCaddeo, DELIA e PierC dalla prima audizione alla Finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli. In onda martedì 9 dicembre alle ore 21.30 su TV8 e mercoledì 10 dicembre alle ore 21.15 su Sky Uno e in strea x.com

Dario Moccia Fa un Regalo a Mario Sturniolo

Video Dario Moccia Fa un Regalo a Mario Sturniolo Video Dario Moccia Fa un Regalo a Mario Sturniolo