Doppio appuntamento per Forza Italia | Via Balicco e giovani il nostro impegno

Questa mattina, Forza Italia ha organizzato due eventi per coinvolgere i cittadini su temi di attualità, tra cui l’hub dei bus e il futuro di via Balicco e dei giovani. Il gazebo ha favorito il confronto diretto, evidenziando le posizioni del partito e promuovendo un dialogo aperto con la comunità.

© Leccotoday.it - Doppio appuntamento per Forza Italia: “Via Balicco e giovani, il nostro impegno” Doppio appuntamento questa mattina al gazebo di Forza Italia, che ha proseguito il confronto con i cittadini su temi di attualità e, in particolare, sul tema dell’hub dei bus, distribuendo un volantino in cui si condanna l’iter progettuale e procedurale che ha portato, da una parte, a uno. Leccotoday.it Dario Moccia Fa un Regalo a Mario Sturniolo Crotone, doppio appuntamento con “Forza Venite Gente” - Doppio spettacolo a Crotone per il musical che ha conquistato milioni di spettatori in tutta Italia: “Forza Venite Gente” andrà in scena sabato 13 dicembre alle 20:30 e domenica 14 dicembre alle 17:30 ... cn24tv.it

Doppio appuntamento per Forza Italia: “Via Balicco e giovani, il nostro impegno” - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday Doppio appuntamento questa mattina ... leccotoday.it

DOPPIO APPUNTAMENTO CON "LA NOTTE BIANCA" PER UN NATALE VERAMENTE SPECIALE! Il 20 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026 vi aspetta la Notte Bianca a Massafra, con due serate di festa e di luce nel cuore della città. Le attività commerciali e - facebook.com facebook