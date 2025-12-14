Doppietta di Bartesaghi ma al Milan non basta | il Sassuolo frena Allegri

Il Milan incappa in un pareggio sorprendente contro il Sassuolo, nonostante la doppietta di Bartesaghi. La partita, ricca di emozioni e ribaltoni, evidenzia le difficoltà della squadra di Allegri nel consolidare la posizione in classifica, riproponendo un copione già visto contro neopromosse. Un risultato che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri, ancora lontani dall’obiettivo di allungare sulle rivali.

Ennesimo passo falso del Milan contro una neopromossa, un copione che ormai sembra ripetersi. A San Siro finisce 2-2 contro il Sassuolo, al termine di una gara ricca di emozioni, ribaltoni e rimpianti per la squadra di Allegri, che manca l’allungo in classifica. La partita si apre con il vantaggio degli emiliani: al quarto d’ora è Koné a sbloccare il risultato, sfruttando al meglio un intelligente blocco di Pinamonti e sorprendendo la difesa rossonera. Un avvio che conferma le difficoltà del Milan contro le squadre della parte bassa della classifica. La reazione rossonera arriva grazie a un protagonista inatteso. Thesocialpost.it

