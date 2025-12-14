Dopo il Fantapapa arriva Sillabo | Contro il gioco d’azzardo online mettete alla prova il vostro italiano

Dopo il successo del Fantapapa, Mauro Vanetti presenta Sillabo, un nuovo gioco che combina sillabe e vocaboli per sensibilizzare sul gioco d’azzardo online. L'iniziativa invita i partecipanti a mettere alla prova le proprie capacità linguistiche, offrendo un modo originale e educativo per affrontare un tema di grande attualità.

Pavia, 14 dicembre 2025 – In principio è stato il Fantapapa, poi Mauro Vanett i ha creato un nuovo “gioco di sillabe e vocaboli”. Non si può non prendere in prestito le prime parole della Genesi per raccontare com’è nato un modo originale per divertirsi attraverso un cellulare o un computer, magari provando a imparare anche qualcosa. Il Fantapapa. A differenza di quanto accade solitamente, infatti, con Sillabo (questo il nome del gioco) non ci sono puntate da fare e quattrini da vincere esattamente come avveniva con il Fantapapa ideato e lanciato dal programmatore e game designer di Pavia subito dopo la morte di Papa Francesco per scommettere in modo ironico senza soldi sugli esiti del Conclave. Ilgiorno.it

