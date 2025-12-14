Domenica In Enrica Bonaccorti e il tumore | La notizia peggiore…

Enrica Bonaccorti, ospite a Verissimo, ha condiviso pubblicamente la sua battaglia contro il tumore al pancreas. La conduttrice 76enne ha parlato della diagnosi, delle speranze e dell’importanza del prossimo intervento medico, offrendo un quadro sincero e coraggioso del suo percorso di salute.

Enrica Bonaccorti aggiorna sulle sue condizioni di salute a Verissimo. Ospite insieme alla figlia Verdiana nella puntata del 14 dicembre, la conduttrice 76enne si è aperta sul percorso dopo la diagnosi di tumore al pancreas: “Non ho tantissime speranze ma non sono disperata”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del prossimo step medico, previsto tra meno di un mese, per valutare l’efficacia delle terapie. Effetti della chemioterapia e radioterapia. Bonaccorti ha spiegato che la chemioterapia “non ha funzionato granché”, mentre la radioterapia ha avuto risultati significativi: “Tra meno di un mese capiremo gli effetti. Thesocialpost.it

