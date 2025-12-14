Domenica In | Cocciante Panariello Vecchioni e Zanicchi da Mara Venier

Domenica In torna con un nuovo appuntamento ricco di ospiti e intrattenimento. Mara Venier accoglie sul suo palco artisti come Cocciante, Panariello, Vecchioni e Zanicchi, offrendo al pubblico un pomeriggio di musica, interviste e momenti di svago. L’appuntamento è fissato per domenica 14 dicembre, a partire dalle 14, in compagnia di ospiti e conduttori.

Mara Venier torna oggi, domenica 14 dicembre, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, dalle 14.00 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 14 dicembre 2025. Sarà un pomeriggio ricco di ospiti, emozioni e sorprese: l’attore e showman Giorgio Panariello dialogherà con Mara Venier e ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, fino ai progetti più recenti come Tutta Scena, la nuova serie di RaiPlay che lo vede protagonista nei panni di un divertente regista di un’Accademia di spettacolo. Panariello annuncerà anche le nuove date della sua tournée teatrale E se domani. Davidemaggio.it Domenica In – Il 14 dicembre tra gli ospiti Panariello, Zanicchi, Cocciante, Vecchioni - 00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “ Domenica In ”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, ... bitculturali.it Domenica In 14 dicembre: Panariello, Cocciante e ospiti - Nuovo appuntamento con Domenica In: Mara Venier accoglie Giorgio Panariello, Riccardo Cocciante, Iva Zanicchi e tanti altri ospiti speciali. lifestyleblog.it

Domenica In: ospiti Iva Zanicchi, Riccardo Cocciante e Roberto Vecchioni x.com

Domenica 14 dicembre (alle 20,30) le rossoblù di Parisi, reduci dal ko contro Macerata, iniziano il girone di ritorno contro lo squadrone di Egonu, Danesi e Pietrini. La palleggiatrice Eze: «Confidiamo in noi stesse e nei tifosi». - facebook.com facebook

© Davidemaggio.it - Domenica In: Cocciante, Panariello, Vecchioni e Zanicchi da Mara Venier

Cocciante rivela a tv2000 la sua canzone del cuore

Video Cocciante rivela a tv2000 la sua canzone del cuore Video Cocciante rivela a tv2000 la sua canzone del cuore