Domenica 14 dicembre Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Domenica 14 dicembre in prima serata su Canale 5 torna “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, il torneo speciale del celebre quiz televisivo che vede protagonisti concorrenti provenienti da diverse edizioni. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del programma, che promette emozioni e sfide avvincenti.

Domenica 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”.. Alla guida del game show Gerry Scotti, che con i suoi mitici “L’accendiamo?” o “E’ la tua risposta definitiva?” cercherà un nuovo campione tra i 10 concorrenti in gara. Dei 10 solo 3 giocatori però accederanno alla seconda fase e potranno tentare la scalata al milione di euro. Ognuno di loro avrà a disposizione i tre classici aiuti: il 50: 50, che elimina due risposte sbagliate, Chiedi al Tuo Esperto, che consente di chiedere un consiglio a un amicoparente e lo Switch, che permette di cambiare totalmente una domanda. 361magazine.com Il QS in prima pagina: "Milan-Sassuolo, il Diavolo vuole pranzare sulla vetta” - L’apertura di oggi del Quotidiano Sportivo, in edicola domenica 14 dicembre 2025, riprende anche il match del Milan capolista che a San Siro ospita il Sassuolo di Fabio ... milannews.it

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 15^ giornata (oggi domenica 14 dicembre 2025) - 30 con Milan Sassuolo: i neroverdi sono una rivale che storicamente sa dare fastidio alle big, ne sanno qualcosa anche i rossoneri e Max Allegri, però sulla carta è ... ilsussidiario.net

La Provincia di Lecco di domenica 14 dicembre 2025 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Lecco - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspap - facebook.com facebook

© 361magazine.com - Domenica 14 dicembre, “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”

Chi vuol essere milionario? - Il torneo: domenica 14 dicembre, in prima serata su Canale 5

Video Chi vuol essere milionario? - Il torneo: domenica 14 dicembre, in prima serata su Canale 5 Video Chi vuol essere milionario? - Il torneo: domenica 14 dicembre, in prima serata su Canale 5