domani varo alla scuola collodi

Domani, lunedì 15 dicembre alle ore 11, presso la scuola primaria Collodi al Campaccio di Sansepolcro, si terrà l’inaugurazione del progetto

Bere con maggiore consapevolezza. L’amministrazione comunale di Sansepolcro ricorda che domani, lunedì 15 dicembre alle ore 11 nei locali della scuola primaria Collodi al Campaccio, si terrà l’inaugurazione del progetto " L’acqua che insegna alla Sete ", dedicato all’acqua come bene primario e strumento educativo: nell’istituto verranno installati dispositivi finalizzati a migliorare la qualità dell’acqua erogata agli alunni, favorendo un ambiente scolastico più sano e contribuendo alla diffusione di buone pratiche. L’iniziativa, proposta all’istituto comprensivo "Buonarroti-Pacioli" e all’amministrazione comunale dalla società S. Lanazione.it

