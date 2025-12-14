domani inaugurazione mostra del cinema di taranto

Domani si apre ufficialmente la IX Mostra del Cinema di Taranto, intitolata «Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente». L’evento, che si terrà al Mudit in via Plateja 51 alle ore 17, celebra l’arte visiva e cinematografica, con un focus sulla mostra fotografica di Valentina Belli, che esplora territori e identità attraverso il suo sguardo.

Tarantini Time Quotidiano Inaugurazione in grande per la IX Mostra del Cinema di Taranto «Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente» che, lunedì 15 dicembre (ore 17, al Mudit in via Plateja 51 ), ospita l’esposizione della fotografa Valentina Belli con uno sguardo su territori e identità. Si chiama “Memorie indigene” ed è un viaggio che attraversa luoghi e storie. Nata a Roma, classe ’81, Valentina Belli è diplomata in Cinematografia. Con il regista Pasquale Marino gira “La Prova dell’uovo”, “L’estate che non viene” (in concorso al 64° Festival de Cannes) e “Imma”. Oltre ad affiancare registi come Marco Missano e Roberto Saku Cinardi in videoclip, lavora per diversi marchi di moda. Tarantinitime.it

