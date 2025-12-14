Docce solidali allo Spazio 37 L’igiene per tutti su due ruote

A Spazio 37, le docce solidali offrono un servizio di igiene essenziale a chi ne ha bisogno, utilizzando biciclette attrezzate. Un gesto di solidarietà che garantisce una doccia calda, biancheria pulita e un momento di cura personale, contribuendo a ridurre le fragilità e promuovere il rispetto e la dignità di tutti.

Una doccia calda, un cambio di biancheria pulita, uno specchio davanti al quale ritrovare un po’ di sé. È questo il nuovo, prezioso, servizio partito allo Spazio 37 di Monza da due sabati: le ’Docce solidali’, messe a disposizione dall’ente del Terzo settore Alatha per le persone senza fissa dimora che frequentano la struttura. Ogni sabato mattina, dalle 9 alle 12, un furgone attrezzato arriva davanti allo Spazio 37 con acqua calda, asciugamani, prodotti per l’igiene personale e abbigliamento intimo. "Per noi è un servizio di dignità e di rispetto della persona – racconta Roberto Tomasini, responsabile del progetto Docce solidali e della flotta di Alatha –. Ilgiorno.it Docce solidali allo Spazio 37. L’igiene per tutti su due ruote - Una doccia calda, un cambio di biancheria pulita, uno specchio davanti al quale ritrovare un po’ di sé. msn.com

