Djidji rivela | Il Torino può uscire da questa situazione Petrachi è l’uomo giusto Tornare in granata? Magari vediamo cosa pensa il Direttore Io sarei disposto a dare tutto

Koffi Djidji, ex difensore del Torino, ha commentato la situazione attuale del club, sottolineando la fiducia nella capacità di uscirne e supportando Petrachi come l’uomo giusto per rilanciare il Torino. In un’intervista a Rai Radio Uno Sport, Djidji ha espresso la sua disponibilità a tornare in granata e a contribuire al riscatto della squadra.

Djidji, difensore centrale, attualmente svincolato, ha parlato ai microfoni di Rai Radio Uno Sport riguardo la situazione del Torino, sua ex squadra Intervistato ai microfoni di Rai Radio Uno Sport, Koffi Djidji, difensore franco-ivoriano classe 1992 con cinque stagioni e 112 presenze al Torino, ha analizzato il momento delicato vissuto dal club granata. Oggi svincolato,