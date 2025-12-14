Distretto biomedicale Medtronic Mallinckrodt Dar festeggia i 40 anni fi attività
Medtronic Mallinckrodt Dar ha celebrato i 40 anni di attività, segnando un importante traguardo nel distretto biomedicale di Mirandola. Il sito produttivo rappresenta un punto di eccellenza a livello internazionale nel settore HealthCare Technology, sottolineando il ruolo strategico dell'azienda nel panorama biomedicale italiano.
Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology, ha celebrato ieri i quarant’anni di Medtronic Mallinckrodt Dar, uno dei siti produttivi simbolo del distretto biomedicale mirandolese, tra i principali poli di eccellenza a livello internazionale. Un traguardo importante festeggiato insieme alla. Modenatoday.it
Quattro decenni d’innovazione. La Medtronic Dar festeggia - Fondata nel 1985 da un gruppo di soci, tra cui Luigi Ganzerli e Claudio Trazzi, che trovarono in Mario Veronesi, pioniere del b ... msn.com
Medtronic, l’unione fa la Medical Valley "Aiuto alle altre aziende contro il Covid-19" - È una storia bellissima, seppur calata nel drammatico scenario della pandemia, quella di Medtronic Italia, la multinazionale americana, leader nel mondo per tecnologia medicale, servizi e soluzioni. quotidiano.net
Medtronic ha celebrato oggi i quarant’anni di ?????????????????? ???????????????????????? ??????, uno dei siti produttivi simbolo del distretto biomedicale mirandolese e punto di riferimento a livello internazionale per l’innovazione nelle tecnologie per la salute. Una giorn - facebook.com facebook
Medtronic-Bellco, Costi: distretto Mirandola è eccellenza europea