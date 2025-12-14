Disney in Concert | la magia della musica per l’animazione incanta il Sociale
Bergamo. Centodue anni di magia Disney, capace di risuonare ancora anche grazie alle note delle sue melodie più famose. Una magia rivissuta grazie all’ Orchestra Filarmonica Italiana, che sabato 13 dicembre, al Teatro Sociale (all’interno della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti ), ha proposto “Disney in Concert – 102 anni di magia”, un vero e proprio viaggio musicale tra alcune indimenticabili melodie tratte da film d’animazione entrati a far parte della storia del cinema. Il 16 ottobre 1923 nacque infatti la Walt Disney Company che, negli anni, ha fatto sognare piccoli e grandi. Bergamonews.it
“Disney in Concert”: la magia della musica per l’animazione incanta il Sociale - L’Orchestra Filarmonica Italiana ha interpretato al meglio alcune delle colonne sonore entrate ormai a far parte della storia del cinema, grazie anche alla direzione precisa e coinvolgente di Clapasso ... bergamonews.it
«Disney in Concert», al Teatro Sociale si festeggia così Santa Lucia - 30 è in programma un concerto dal titolo emblematico di Disney In Concert. ecodibergamo.it
The Best of Disney Musica - Concerto di Natale del 25 Dicembre In quest’episodio raccontiamo il viaggio emozionale che vivrete al nostro concerto, tra le colonne sonore Disney più amate di sempre. ?Biglietti disponibili, posti limitati - #gerardodilella #disn - facebook.com facebook
Addio a Frank Owen Gehry, l'architetto canadese famoso per le sue opere quasi scultoree. Come il museo Guggenheim di Bilbao, il Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, la Casa danzante di Praga e altre meraviglie architettoniche. x.com
A MAgia da Orquestra - Abertura Disney