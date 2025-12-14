Disney in Concert | la magia della musica per l’animazione incanta il Sociale

Bergamo. Centodue anni di magia Disney, capace di risuonare ancora anche grazie alle note delle sue melodie più famose. Una magia rivissuta grazie all’ Orchestra Filarmonica Italiana, che sabato 13 dicembre, al Teatro Sociale (all’interno della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti ), ha proposto “Disney in Concert – 102 anni di magia”, un vero e proprio viaggio musicale tra alcune indimenticabili melodie tratte da film d’animazione entrati a far parte della storia del cinema. Il 16 ottobre 1923 nacque infatti la Walt Disney Company che, negli anni, ha fatto sognare piccoli e grandi. Bergamonews.it

