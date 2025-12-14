La situazione della Fiorentina si fa sempre più critica, con la squadra in forte difficoltà e la prospettiva di un possibile ritorno in Serie B. Dopo appena 15 giornate di campionato, il club si trova a dover fronteggiare una crisi profonda, suscitando forti reazioni e preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Disastro Fiorentina, Renzi: "Firenze non merita questo scempio"

La Fiorentina è oltre il baratro. Ha già un piede e qualcosa in Serie B e sono trascorse appena 15 giornate di campionato. Non ha mai vinto. Ha appena sei punti in classifica e oggi ha perso anche contro il Verona: 1-2 in casa. Una partita che avrebbe anche meritato di vincere (così abbiamo sentito d qualche giornalista che ha visto la partita) ma poi alla fine contano i risultati. E se non ne vinci una in quindici partite, vuol dire che la crisi è profonda. E che il club è lontano dal trovare una terapia. Leggi anche: Disastro Fiorentina: cacciare Palladino è stato come cacciare Radice trent’anni fa (finirono in Serie B) Uno stato di crisi generalizzato in casa Fiorentina che fa rumore anche fuori dagli ambiti più prettamente sportivi. Ilnapolista.it

