L'esonero di Palladino dalla guida della Fiorentina richiama alla memoria eventi passati, in particolare il fallimento di Radice trent'anni fa che portò la squadra in Serie B. La situazione attuale dei viola evidenzia una crisi profonda, con decisioni drastiche e un futuro incerto, mentre i tifosi si interrogano sulle cause e sulle possibili vie d'uscita.

Disastro Fiorentina: cacciare Palladino è stato come cacciare Radice trent'anni fa (finirono in Serie B)

La Fiorentina è oltre il baratro. Ha già un piede e qualcosa in Serie B e sono trascorse appena 15 giornate di campionato. Non ha mai vinto. Ha appena sei punti in classifica e oggi ha perso anche contro il Verona: 1-2 in casa. Una partita che avrebbe anche meritato di vincere (così abbiamo sentito d qualche giornalista che ha visto la partita) ma poi alla fine contano i risultati. E se non ne vinci una in quindici partite, vuol dire che la crisi è profonda. E che il club è lontano dal trovare una terapia. Ilnapolista.it

