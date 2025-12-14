Disarma il killer e lo immobilizza durante la strage | chi è Ahmed al Ahmed l’eroe di Bondi Beach

Ahmed al Ahmed, conosciuto come l’eroe di Bondi Beach, ha dimostrato coraggio durante la recente strage sulla spiaggia australiana. Nei video condivisi sui social, si vede mentre affronta uno degli attentatori, immobilizzandolo e disarmandolo. La sua azione ha attirato l’attenzione di molti, evidenziando il suo ruolo decisivo in un momento di grande emergenza.

Nei filmati che circolano sui social media lo si vede affrontare uno dei due attentatori di Bondi Beach, immobilizzarlo da dietro dopo essere ‘spuntato’ dalle auto parcheggiato e disarmarlo. Si chiama Ahmed al Ahmed, ha 43 anni, è originario di Sydney ed è proprietario di un negozio di frutta nel sobborgo di Sutherland. E’ lui che il primo ministro del Nuovo Galles del Sud Chris Minns ha descritto come “un eroe”. Con il fucile in mano, puntato verso l’attentatore, Ahmed è riuscito a far allontanare uno degli aggressori e a permettere ad altre persone di fuggire. Durante la colluttazione con il killer, durata pochi secondi, Ahmed è però stato colpito due volte da colpi d’arma da fuoco, uno al braccio e uno alla mano. Ilfattoquotidiano.it

