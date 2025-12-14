Disabilità narrativa e diritto | quando le voci delle persone diventano protagoniste

Il convegno “Disabilità, Narrativa e Diritto”, tenutosi il 13 dicembre presso il Centro Diurno ARMONIA di Nardò, ha promosso un dibattito sull'importanza di ascoltare e valorizzare le voci delle persone con disabilità. Organizzato dalla Cooperativa Sociale POLIS, l'evento ha sottolineato il ruolo centrale delle storie individuali nel riconoscimento dei diritti e nell'inclusione sociale.

Si è svolto sabato 13 dicembre, presso il Centro Diurno ARMONIA di Nardò, organizzato dalla Cooperativa Sociale POLIS, il convegno dedicato al tema "DISABILITA', NARRATIVA E DIRITTO", un momento di confronto che ha messo al centro le persone, le loro famiglie e il riconoscimento dei diritti.