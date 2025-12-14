DIRETTA Tutte le notizie del 14 dicembre | scontri tra le due tifoserie prima di Genoa-Inter Frattesi-Juve ecco come stanno le cose

Ecco le principali notizie di oggi, domenica 14 dicembre, aggiornate in tempo reale su Calciomercato.it. Dai scontri tra tifoserie prima di Genoa-Inter alle ultime novità su Frattesi-Juve, tutte le informazioni più recenti sul mondo del calcio. Resta con noi per gli aggiornamenti più importanti della giornata.

Aggiornamenti in tempo reale qui su Calciomercato.it Tutte le news di oggi, domenica 14 dicembre, qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale. Idea scambio Thuram-Frattesi tra Inter e Juve: tutte le news del 14 dicembre (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! 17:56 14 Dicembre Frattesi saluta l’Inter: c’è una sola via d’uscita (e non è la Juve). FRATTESI-JUVE A GENNAIO? Le Ultime di Calciomercato.it! 17:37 14 Dicembre Genoa-Inter, scontri tra le due tifoserie. SCONTRI tra le due tifoserie fuori dal Ferraris prima di Genoa-Inter. 14:35 14 Dicembre Roma, Gasperini su Pellegrini e Dybala. Calciomercato.it

