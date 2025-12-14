DIRETTA Tutte le notizie del 14 dicembre | idea scambio Frattesi-Thuram Milan-Sassuolo 2-2

Ecco le ultime notizie del 14 dicembre nel mondo del calcio: dall'ipotesi di scambio tra Frattesi e Thuram alle novità su Milan-Sassuolo, terminata 2-2. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Calciomercato.it per tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata.

Aggiornamenti in tempo reale qui su Calciomercato.it Tutte le news di oggi, domenica 14 dicembre, qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale. Idea scambio Thuram-Frattesi tra Inter e Juve: tutte le news del 14 dicembre (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! 14:35 14 Dicembre Roma, Gasperini su Pellegrini e Dybala. Ndicka ed El Aynaoui, le ambizioni future, il fine carriera, i rinnovi di Pellegrini e Dybala: tutte le parole di Gasperini in conferenza stampa. 14:31 14 Dicembre Milan-Sassuolo finisce 2-2. Il Milan pareggia 2-2 in casa col Sassuolo e rischia pure. Calciomercato.it

