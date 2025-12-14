Diretta gol Serie A LIVE | Udinese Napoli 0-0 e Fiorentina Verona 0-1 inizia la ripresa!

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale le principali emozioni della quindicesima giornata di Serie A con aggiornamenti live su Udinese-Napoli e Fiorentina-Verona. Scopri sintesi, cronaca e tabellini delle sfide, con tutte le azioni più importanti della giornata. Restate con noi per non perdere nessun dettaglio di questo turno di campionato.

diretta gol serie a live udinese napoli 0 0 e fiorentina verona 0 1 inizia la ripresa

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Napoli 0-0 e Fiorentina Verona 0-1, inizia la ripresa!

Diretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della quindicesima giornata! Segui tutto su Calcionews24 Torna in campo la Serie A con altri match della 15a giornata. In campo nella giornata di oggi Milan Sassuolo, Udinese Napoli, Fiorentina Verona, Genoa Inter e Bologna Juventus. Segui la LIVE di Diretta gol Serie A . Calcionews24.com

diretta gol serie liveRisultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: il Milan non supera il Sassuolo! (14 dicembre 2025) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, domenica 14 dicembre 2025, delle partite in programma per la 15^ giornata. ilsussidiario.net

diretta gol serie liveSerie A, Milan-Sassuolo finisce 2-2. Adesso Udinese-Napoli 0-0. LIVE - 45, infine, il Bologna riceve al Dall’Ara la Juventus ... tg24.sky.it