Diretta gol Serie A LIVE Genoa Inter in campo | 0-2 Bisseck-Lautaro Fine primo tempo

Segui in tempo reale la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti su Genoa-Inter e le altre sfide della quindicesima giornata. Restate aggiornati su cronaca, sintesi e tabellini, vivendo l'emozione dei match appena conclusi o in corso. Tutto ciò che devi sapere sul campionato italiano, minuto per minuto, su Calcionews24.

Diretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della quindicesima giornata! Segui tutto su Calcionews24 Torna in campo la Serie A con altri match della 15a giornata. In campo nella giornata di oggi Milan Sassuolo, Udinese Napoli, Fiorentina Verona, Genoa Inter e Bologna Juventus. Segui la LIVE di Diretta gol Serie A . Calcionews24.com

