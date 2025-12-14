DIRETTA Fiorentina-Hellas Verona 0-0 Kean spreca l' occasione per il vantaggio

La sfida tra Fiorentina e Hellas Verona si mantiene equilibrata con il punteggio di 0-0. Al minuto 32, Kean ha avuto un'opportunità per portare avanti i suoi, ma ha sbagliato lo scambio decisivo. Intanto, proteste dalla Fiorentina per un contrasto in area tra Niasse e Ranieri, giudicato regolare dall'arbitro Colombo.

© Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Hellas Verona 0-0, Kean spreca l'occasione per il vantaggio CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA32' Proteste dei giocatori della Fiorentina, per un contrasto in area del Verona tra Niasse e Ranieri, Colombo giudica tutto regolare.31' Gudmundsson riparte in contropiede ma viene fermato da Frese, che viene ammonito.27' CHE OCCASIONE PER KEAN! Ancora una. Firenzetoday.it Fiorentina-Hellas Verona 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Hellas Verona di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Calcio Serie A: Fiorentina-Hellas Verona. Segui la diretta testuale - Dinanzi ci sarà il Verona, reduce dalla vittoria brillante per 3- rainews.it

??Fiorentina-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook

?? #FiorentinaVerona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A x.com