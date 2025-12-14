Dionisi amareggiato | È stata una brutta partita

Dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, Dionisi si presenta con un volto amareggiato, commentando una prestazione non all’altezza delle aspettative dell’Empoli. La partita ha evidenziato alcune criticità che il tecnico dovrà analizzare per migliorare le future occasioni. Ecco le sue parole e le prime riflessioni sulla sfida appena conclusa.

È un Dionisi amareggiato quello che commenta il ko dell’ Empoli in casa della Juve Stabia, al termine di una prova non positiva della sua squadra. "Non è stata una bella partita, sapevamo delle difficoltà, in casa la Juve Stabia ha messo in difficoltà anche squadre più attrezzate, ma ci siamo complicati la vita da soli nell’occasione dell’1-0, con un corner dove alla fine non sappiamo neanche come sia entrata la palla – racconta l’allenatore azzurro nel post partita di Castellammare di Stabia –, abbiamo perso un po’ di duelli nel primo tempo che non ci hanno permesso di essere efficaci davanti. Sport.quotidiano.net