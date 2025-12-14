Dionigi esprime il suo disappunto riguardo alla prestazione della squadra, evidenziando errori difensivi e momenti di disattenzione che hanno compromesso il risultato. L’allenatore analizza gli episodi chiave della partita, sottolineando come i gol subiti abbiano influito sul rendimento complessivo e sulla capacità della squadra di reagire nel corso del match.

"Sul primo gol abbiamo dormito prendendo una rete da polli. Poi abbiamo meritato il pareggio e nel nostro miglior momento, quando non c’era nessuna avvisaglia all’orizzonte, abbiamo preso l’altro gol e ci siamo spenti. Ci siamo annebbiati senza un senso". Riassume così la sconfitta Davide Dionigi, che poi lancia un messaggio a qualcuno dei suoi. "Da alcuni mi aspetto atteggiamenti diversi durante la settimana, anche se sta anche a me portare tutti ad avere gli stessi atteggiamenti. Chi entra deve dare il massimo sempre: ci sta che vuoi giocare, ma quando arriva l’ora devi dimostrare". Il tecnico torna sull’analisi della gara. Sport.quotidiano.net

Dionigi stavolta tira le orecchie ai suoi: "Preso un gol da polli e spariti dopo l’1-1" - Ci sta che vuoi giocare, ma bisogna dimostrare" ... sport.quotidiano.net