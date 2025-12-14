Dieci punti in meno Sondaggi si apre una voragine | poi la notizia su Giorgia Meloni

La festa Atreju si avvia alla conclusione, segnando un momento di confronto e dibattito tra i membri di Fratelli d’Italia. Dopo giorni di incontri intensi, i sondaggi evidenziano una diminuzione di dieci punti, aprendo una discussione sulla situazione politica e sul futuro del partito e della leader Giorgia Meloni.

La festa Atreju si avvia alla conclusione dopo giorni di dibattiti, incontri e confronti che hanno riportato Fratelli d'Italia al centro della scena politica nazionale. La kermesse, come ogni anno, ha richiamato esponenti del governo, dirigenti di partito, ospiti internazionali e una platea ampia di militanti e simpatizzanti, trasformandosi in un osservatorio privilegiato sullo stato di salute della maggioranza. >> "Allora lascio". Caos nel Movimento 5 Stelle dopo le ultime elezioni: "Pronta alle dimissioni" Nel corso delle varie giornate, Atreju ha alternato momenti di riflessione politica a passaggi più identitari, ribadendo il ruolo della manifestazione come appuntamento simbolico per Fratelli d'Italia.

