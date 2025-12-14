Didattica inclusiva e AI generativa | intervento di Alessandra Romano

Il 14 dicembre 2025, la professoressa Alessandra Romano, Delegata del Rettore dell’Università di Siena, ha partecipato come relatrice principale alla International Conference on Special Education, organizzata dalla Education University di Hong Kong. L’evento ha affrontato temi legati alla didattica inclusiva e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, evidenziando nuove prospettive per l’educazione inclusiva.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – La professoressa Alessandra Roman o, Delegata del Rettore dell’Università di Siena per le politiche di inclusione ed equità, ha partecipato come keynote speaker alla International Conference on Special Education, promossa dalla Education University di Hong Kong. Alessandra Romano è docente di Didattica generale e pedagogia speciale del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena. Alla conferenza di Hong Kong (12 dicembre) hanno partecipato più di mille docenti delle scuole secondarie di Hong Kong, la Segretaria del Ministero dell’istruzione del governo della regione autonoma di Hong Kong, il Rettore dell’Education University di Hong Kong ed esperti internazionali di pedagogia speciale. Lanazione.it

