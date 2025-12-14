Di Vaio a Dazn | Sappiamo di potercela giocare contro la Juve speriamo di batterla Ecco perché abbiamo preso Bernardeschi

Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro la Juventus, sottolineando la fiducia nella squadra e la speranza di ottenere un risultato positivo. Ha inoltre spiegato le motivazioni dietro l'acquisto di Bernardeschi, evidenziando la volontà di affrontare la partita con determinazione.

Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha parlato a Dazn prima del match del Dall’Ara contro la Juventus. Queste le parole del tecnico. Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha presentato Bologna Juve. PERCORSO BOLOGNA – « Facciamo bene da due anni e mezzo. C’è consapevolezza da parte dei ragazzi e della squadra, ce la possiamo giocare. Sappiamo che la Juve ha grandi qualità e grandi giocatori, ogni partita è diversa. Ma sappiamo che anche noi ne abbiamo ». IMMOBILE E BERNARDESCHI – « Viene dall’esperienza dello scorso anno della Champions, c’è mancata un po’ di esperienza di alcuni giocatori. Juventusnews24.com

