Di Vaio a Dazn | Sappiamo di potercela giocare contro la Juve speriamo di batterla Ecco perché abbiamo preso Bernardeschi
Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha parlato a Dazn prima del match del Dall’Ara contro la Juventus. Queste le parole del tecnico. Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha presentato Bologna Juve. PERCORSO BOLOGNA – « Facciamo bene da due anni e mezzo. C’è consapevolezza da parte dei ragazzi e della squadra, ce la possiamo giocare. Sappiamo che la Juve ha grandi qualità e grandi giocatori, ogni partita è diversa. Ma sappiamo che anche noi ne abbiamo ». IMMOBILE E BERNARDESCHI – « Viene dall’esperienza dello scorso anno della Champions, c’è mancata un po’ di esperienza di alcuni giocatori. Juventusnews24.com
