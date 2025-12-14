Di Maio verso un’altra promozione | diventerà vicesegretario dell’Onu

Luigi Di Maio si appresta a intraprendere una nuova importante esperienza internazionale, con la possibilità di diventare vicesegretario dell’ONU. L’ex leader del Movimento 5 Stelle potrebbe essere nominato coordinatore speciale per la pace in Medio Oriente, segnando un passo significativo nella sua carriera diplomatica e rafforzando la presenza italiana nel contesto globale.

L’ex leader del M5s candidato in pectore a ricoprire l’incarico di coordinatore speciale delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente. Pure la sua retribuzione fa un balzo: sfiorerà il mezzo milione di dollari all’anno. Le vie di Giggino sono infinite. Altro che nove vite come i gatti, quelle di Luigi Di Maio non si contano più. In un modo o nell’altro si è sempre saputo riconvertire. E dopo che le opportunità in Italia si sono affievolite, ha iniziato a giocarsi le carte all’estero. Nel 2023 diventa rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, e adesso è in corsa per un altro super incarico: coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente (Unsco). Laverita.info

