Deve farsene una ragione Sinner fatto fuori | tutto prima degli Open

Prima degli Australian Open, una notizia sorprendente scuote il mondo del tennis: Jannik Sinner è stato escluso dalla preparazione ufficiale. A meno di un mese dall'inizio del torneo, questa decisione rappresenta un colpo inatteso per il circuito e i suoi tifosi, lasciando spazio a molteplici interpretazioni e riflessioni sul futuro dell’atleta.

Quando manca poco più di un mese all’inizio degli Australian Open arriva una notizia inattesa: Sinner scartato. Jannik Sinner è già al lavoro per prepararsi al meglio in vista dei primi impegni del 2026. La nuova stagione comincerà con il match di esibizione in Corea del Sud che lo vedrà sfidare di nuovo Carlos Alcaraz. Tuttavia l’obiettivo principale di Jannik è ovviamente confermarsi agli Australian Open, dove arriverà da vincitore delle ultime due edizioni e andrà quindi a caccia di uno straordinario tris. Un’impresa tutt’altro che semplice: l’unico Slam che manca ad Alcaraz è proprio quello australiano e per questo il 22enne di Murcia ha già fatto sapere che il trofeo di Melbourne è uno di quelli che vuole assolutamente portare a casa nel prossimo anno. Glieroidelcalcio.com

Binaghi: "Aveva ragione Sinner, abbiamo uno squadrone" - "Complimenti ai ragazzi, sono loro che vincono e complimenti ai loro staff e alle loro famiglie. sportmediaset.mediaset.it

Sinner, l'albanese di Bolzano - Questo è il numero di venerdì 7 novembre 2025 della newsletter Hanno tutti ragione, firmata da Stefano Cappellini. repubblica.it

