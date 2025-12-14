Detenuto aggredisce guardia carceraria

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto, collaboratore di giustizia, e ha riportato ferite che hanno richiesto un intervento medico. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione all’interno della struttura carceraria, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori penitenziari.

Un agente della polizia penitenziaria è finito in pronto soccorso dopo esser stato aggredito da un detenuto, collaboratore di giustizia. È quanto accaduto nelle scorse ore all'interno del carcere della Dogaia, con il penitenziario pratese che continua a catalizzare l'attenzione a seguito delle. Firenzetoday.it Guardia carceraria inglese ha rapporto con un detenuto nella sala di preghiera (e una relazione con un altro) - Una guardia carceraria inglese passerà qualche anno in prigione (per ora è stata dichiarata colpevole, la sentenza arriverà fra qualche mese) per aver avuto una rapporto intimo con un detenuto nella ... blitzquotidiano.it Agente fa sesso col detenuto nella sala preghiera del carcere in Uk, condannata: “Insieme per 4 minuti” - Un'agente del servizio Penitenziario britannico è stata condannata dal tribunale per aver fatto sesso con un detenuto del carcere dove lavorava nel Surrey. fanpage.it Detenuto aggredisce poliziotto in carcere a Vercelli. Osapp, situazione difficoltosa #ANSA - facebook.com facebook © Firenzetoday.it - Detenuto aggredisce guardia carceraria

CARCERI, PARLA UN'EX GUARDIA CARCERARIA (17/12/2013)

Video CARCERI, PARLA UN'EX GUARDIA CARCERARIA (17/12/2013) Video CARCERI, PARLA UN'EX GUARDIA CARCERARIA (17/12/2013)