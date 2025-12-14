Destinazione paradiso trent’anni dopo | Grignani per fortuna non ha mai cambiato rotta

Trent’anni dopo il suo debutto, “Destinazione paradiso” di Gianluca Grignani rimane un punto di riferimento nel panorama musicale. L’album, pubblicato nel 1995, ha segnato l’inizio della carriera dell’artista, conquistando il pubblico e vendendo oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo. Un viaggio nel tempo per scoprire come quel disco abbia mantenuto intatta la sua forza e la sua influenza.

Destinazione paradiso, album pubblicato nel 1995, è il disco di esordio di Gianluca Grignani e rappresenta, ancora oggi, il suo maggior successo commerciale, con oltre 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il cantautore milanese, reduce dall’esperienza di Sanremo con l’omonima canzone, irrompeva nel panorama musicale con un disco destinato a diventare uno dei capolavori della musica italiana, utilizzando un linguaggio moderno e generazionale, fotografia dettagliata di quell’epoca. Una nuova edizione è uscita in cd e vinile il 5 dicembre per celebrare i trent’anni dalla pubblicazione, all’interno della quale si trovano materiali inediti, foto mai pubblicate e tante altre curiosità legate alla genesi dell’album, nonché una versione demo di Falco a metà, intitolata ancora Libera le Ali, accompagnato dalla sola chitarra di Massimo Luca, il produttore e arrangiatore dell’album. Secoloditalia.it

