Derby d' Italia amaro per la Virtus | vince l' Olimpia Milano Decisivo il crollo del terzo quarto

Il Derby d'Italia di pallacanestro si conclude con una vittoria netta per l'Olimpia Milano sulla Virtus Bologna, segnando il duecentesimo confronto tra le due rivali. All'Unipol Forum di Assago, i biancorossi dominano soprattutto nel terzo quarto, portando a casa due punti fondamentali nel campionato LBA.

Si tinge di biancorosso il duecentesimo Derby d'Italia della pallacanestro. All'Unipol Forum di Assago, l'EA7 Emporio Armani Milano ha battuto la Virtus Olidata Bologna con il punteggio finale di 74-63, in un match valido per l'undicesima giornata del campionato LBA.La Virtus di coach Dusko.

