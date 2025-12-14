Derby di fuoco a Policoro | New Taranto-Giovinazzo per sognare in grande

Un atteso derby di grande importanza si disputa a Policoro, con la New Taranto pronta a sfidare il Giovinazzo. Dopo un pareggio in trasferta, i tarantini cercano punti fondamentali per alimentare il sogno di una stagione di successo. La sfida promette emozioni e spettacolo, rappresentando un momento cruciale nel cammino delle due squadre.

Tarantini Time Quotidiano Tempo di derby in casa New Taranto. Dopo il pareggio maturato nello scorso weekend a Campobasso contro la Laborvetro CLN Cus Molise, la formazione ionica torna in campo per affrontare il Defender Giovinazzo in una sfida dal grande valore sportivo e simbolico. La gara si disputerà domani sera, alle ore 19.00, al PalaErcole di Policoro, a causa dell’indisponibilità del PalaFiom, e sarà valida come posticipo della 12ª giornata del campionato di Serie A2 Élite, girone B. Ad affrontarsi saranno la New Taranto, attuale quarta forza del campionato, e il Defender Giovinazzo, settimo in classifica, con quattro punti di distacco tra le due formazioni. Tarantinitime.it

Policoro, un incendio coinvolge tre auto - Tre autovetture sono andate a fuoco nella notte a Policoro, all'angolo tra via Siri e via Brescia. rainews.it

