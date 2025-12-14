Derby delle nane del vin brulè e del 94° | Montagnano fa festa e Alberoro rosica

Il derby tra Montagnano e Alberoro si è trasformato in un evento ricco di folklore, con nebbia, fumogeni e protagonisti inaspettati. Tra le tribune gremite e l’atmosfera festosa, la sfida ha offerto molto più di una semplice partita, diventando un momento di convivialità e tradizione locale, tra vin brulè e momenti di allegria.

© Lortica.it - Derby delle nane, del vin brulè e del 94°: Montagnano fa festa e Alberoro rosica Altro che semplice derby: quello tra Montagnano e Alberoro è stato un concentrato di folklore, nebbia, fumogeni e. nane in fuga dalla sagra, che con sciarpa e papalina hanno impreziosito le tribune del campo Santi Sartiani, gremite come nelle grandi occasioni. Il confine tra i due paesi, segnato dall’antico viale dei gelsi (un tempo per i bachi da seta, oggi per i battibecchi calcistici), sembrava prolungarsi idealmente fino alla linea di metà campo, dove l’orgoglio locale si è scontrato a colpi di corsa, ardore e qualche “carezza” al limite del regolamento. Ad accogliere noi forestieri curiosi di Arezzo, una grigia giornata invernale ravvivata dai bimbi della quinta elementare, armati di giochi, biscotti e un vin brulè sorprendentemente “salutare”. Lortica.it