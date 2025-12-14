Denti e nasi low cost in Albania | i medici italiani avvertono sui rischi

In un mercato in forte espansione, l’Albania si afferma come meta privilegiata per il turismo dentale low cost, attirando numerosi italiani con promesse di interventi rapidi e a basso prezzo. Tuttavia, medici e professionisti italiani mettono in guardia sui rischi legati a questa pratica, sottolineando le criticità e le potenziali conseguenze per la salute dei pazienti.

© Ildifforme.it - Denti e nasi low cost in Albania: i medici italiani avvertono sui rischi Un business da oltre 200 milioni di euro l'anno, cliniche che promettono interventi rapidissimi a prezzi stracciati e un flusso crescente di pazienti italiani con il trolley pronto per l'Albania, ormai diventata una delle capitali del turismo dentale europeo. È quanto raccontato da un recente servizio del TG1, che ha acceso i riflettori sul fenomeno .